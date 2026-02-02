|
Замминистра образования Грузии проводит встречу с представителями профессорско-преподавательского состава ГТУ
02.02.2026 16:17
Замминистра образования Грузии Звиад Габисония проводит встречу с ректором и представителями профессорско-преподавательского состава Грузинского технического университета. На встрече присутствуют до 70 профессоров и преподавателей.
Как сообщили в Минобразования Грузии, на встрече также присутствуют члены Академического совета и деканы факультетов ГТУ.
На встрече обсуждается вопрос объединения Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета.
Вместе с тем, в ближайшие дни планируется провести аналогичную встречу и с профессорско-преподавательским составом Тбилисского госуниверситета.
