Замминистра образования Грузии проводит встречу с представителями профессорско-преподавательского состава ГТУ

02.02.2026 16:17





Замминистра образования Грузии Звиад Габисония проводит встречу с ректором и представителями профессорско-преподавательского состава Грузинского технического университета. На встрече присутствуют до 70 профессоров и преподавателей.



Как сообщили в Минобразования Грузии, на встрече также присутствуют члены Академического совета и деканы факультетов ГТУ.



На встрече обсуждается вопрос объединения Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета.



Вместе с тем, в ближайшие дни планируется провести аналогичную встречу и с профессорско-преподавательским составом Тбилисского госуниверситета.





