Саакашвили: Иванишвили намерен продать президентский дворец, скорее всего, себе же

02.02.2026 17:39





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что планируется продажа Президентского дворца в тбилисском районе Авлабари.



«По имеющейся у меня достоверной информации, Иванишвили намерен продать президентский дворец, скорее всего, себе же, чтобы изменить его назначение и архитектуру.



Наряду с разрушением государства, неумолимый враг грузинского народа уничтожает также символы государственности. Этот дворец также является одним из символов 9-летней золотой эры построения грузинской государственности. Если государства больше не будет, какое значение будет иметь президентский дворец?



Диктатор и его покровители хотят, чтобы грузины забыли, что они добились успеха совсем недавно. Я уверен, что если им позволят, они изменят флаг, герб и гимн. К сожалению, я никогда не ошибался в своих прогнозах», — пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.





