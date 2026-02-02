Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Иванишвили намерен продать президентский дворец, скорее всего, себе же


02.02.2026   17:39


Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что планируется продажа Президентского дворца в тбилисском районе Авлабари.

«По имеющейся у меня достоверной информации, Иванишвили намерен продать президентский дворец, скорее всего, себе же, чтобы изменить его назначение и архитектуру.

Наряду с разрушением государства, неумолимый враг грузинского народа уничтожает также символы государственности. Этот дворец также является одним из символов 9-летней золотой эры построения грузинской государственности. Если государства больше не будет, какое значение будет иметь президентский дворец?

Диктатор и его покровители хотят, чтобы грузины забыли, что они добились успеха совсем недавно. Я уверен, что если им позволят, они изменят флаг, герб и гимн. К сожалению, я никогда не ошибался в своих прогнозах», — пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.


