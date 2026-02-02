Начался визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Дубай

Начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Объединённые Арабские Эмираты.



Как сообщает пресс-служба администрации правительства, в международном аэропорту Аль-Мактум в Дубае главу правительства Грузии встретила государственный министр ОАЭ и генеральный секретарь Кабинета министров Объединённых Арабских Эмиратов Марьям Аль Хамади.



Ираклий Кобахидзе примет участие во Всемирном саммите правительств, который проходит в Дубае 3–5 февраля.



Премьер-министр выступит с речью на Всемирном саммите правительств, а также примет участие во встрече в формате круглого стола, главной темой которой станет будущее инвестиций. В рамках визита состоятся двусторонние встречи.



Премьер-министр Грузии прибыл в Дубай вместе с делегацией, в состав которой входят: вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариям Квривишвили, министр юстиции Паата Салия, министр образования, науки и по делам молодёжи Гиви Миканадзе, а также руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.





