Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет 3–5 февраля в городе Дубай, Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба Администрации правительства.



По информации пресс-службы, глава правительства Грузии выступит с речью на Всемирном правительственном саммите 3 февраля. Ираклий Кобахидзе также примет участие в круглом столе на тему «Будущее инвестиций». В рамках визита запланированы двусторонние встречи.



Премьер-министр Грузии отправился в Дубай вместе с делегацией, в состав которой входят: вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиховани, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квирмишвили, министр юстиции Паата Салия, министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.





