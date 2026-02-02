Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В парламенте Грузии инициированы законодательные поправки, касающиеся публичных школ


02.02.2026   15:01


В парламенте Грузии инициированы законодательные поправки, касающиеся публичных школ. Проект внесения поправок в Закон Грузии »О общем образовании», подготовленный министерством образования и науки, депутаты рассматривают в ускоренном порядке.

Согласно проекту, продолжительность обучения по программе полного общего образования в Грузии составит не менее 11 и не более 12 лет.

Начать обучение на начальной ступени можно будет с 6 лет, указанный возраст должен исполниться до 15 сентября.

Ношение школьной форме на начальной ступени становится обязательным.

Также, согласно проекту, в случае расторжения трудового договора за рукоприкладство или насилие в отношении учащегося, учитель или сотрудник учебного учреждения будут лишены права трудоустройства в учебном учреждении на 3 года.

Кроме этого, к закону будет добавлена норма, на основании которой будут определены мероприятия, связанные с изменением продолжительности обучения на базовой и средней ступени общего образования.


