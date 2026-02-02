Сиоридзе: Каждый человек может стать жертвой финансовых репрессий

«Изменение законодательства «О грантах» — это именно тот результат, о котором мы говорили обществу два–три года назад: что это повторение российского пути. Того пути, который прошла путинская Россия с 2012 года», — заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.



По его словам, «каждый человек может стать жертвой финансовых репрессий».



«В Грузии Иванишвили всё происходит в ускоренном режиме. Если раньше та часть граждан, которая питается пропагандой и формирует представление о реальности на её основе, верила, что это будет иметь вредные последствия только для неправительственных организаций, то, вероятно, теперь они убедились, что это коснётся каждого гражданина. У большинства населения этой страны есть члены семьи, например, за границей, откуда они получают заработок, денежные переводы. Ежегодно в Грузию из-за рубежа поступает 3,3 миллиарда в виде переводов. Каждый человек теперь может стать жертвой этих финансовых репрессий. У каждого могут быть ограничены фундаментальные права — такие как право на политическую деятельность, свобода выражения мнений и свобода слова.



При этом лицемерием является то, что лидеры «Грузинской мечты» — Кобахидзе, Папуашвили, Самхарадзе и другие — сами пришли не только из неправительственного сектора, но, по их же логике, из ещё более серьёзной «угрозы» — международных организаций и доноров. Тогда, получается, они делали хорошее дело, а сегодня вдруг выяснилось, что это были вмешивающиеся во внутренние дела Грузии вредоносные организации. Возможно, это всё-таки должно разбудить ту часть общества, которая считает, что это не российский путь», — заявил Георгий Сиоридзе.



Для справки: лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия 28 января после заседания парламентского большинства заявил, что подготовлен ряд законодательных изменений. В частности, по его словам, в закон Грузии «О грантах» вносятся изменения, вводится уголовная ответственность, внешнее лоббирование становится наказуемым. Также подготовлены законодательные изменения в закон «О политических объединениях граждан» и в части публичной политической активности предпринимательских субъектов.





