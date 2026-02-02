НАП выявило критические несоответствия и просроченные препараты в нескольких ветеринарных клиниках

Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
02.02.2026   14:07


Инспекторы Тбилисского департамента Национального агентства продовольствия и специалисты Управления ветеринарного контроля по итогам государственного контроля, проведённого в столице, выявили критические несоответствия в ветеринарных клиниках.

По информации Национального агентства продовольствия, из 20 проверенных объектов нарушения были зафиксированы в восьми ветеринарных клиниках: ООО «Новая ветеринарная клиника», индивидуальный предприниматель Д. С., ООО ветеринарная клиника «Vet.Art», ООО «ДТНБ», ООО «Заравет», ООО «Ветцентр Зооплаза», индивидуальный предприниматель Т. Д. (Bionika), ООО «Ветбольница».

«Из-за ненадлежащей стерилизации инструментов деятельность двух клиник была приостановлена. Также были выявлены нарушения правил хранения вакцин, использование незарегистрированных, просроченных и признанных непригодными препаратов, а также осуществление деятельности без регистрации в реестре экономической деятельности, за что бизнес-операторы были оштрафованы.

Национальное агентство продовольствия осуществляет государственный контроль в клиниках, ветаптеках и зоомагазинах в непрерывном режиме. В текущем году планируется проверка до 1 500 объектов, подлежащих ветеринарному контролю.

Агентство призывает потребителей в случае выявления любых нарушений обращаться на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — 1501. Ни одно сообщение не останется без реагирования», — говорится в информации.


