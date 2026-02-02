Более 1000 сотрудников компании "Руставский Азот" бастуют уже четвертый день, требуя повышения зарплаты

Сотрудники «Руставского Азота» требуют повышения заработной платы на 300 лари. С этим требованием уже четвёртый день бастуют более 1 000 работников завода. В настоящее время остановлены все производства, включая производство кислорода.



По словам сотрудников, администрация пообещала повысить зарплаты лишь на незначительную величину — на 3%, что для них является неприемлемым. Они заявляют, что продолжат акцию до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.



Как утверждают участники забастовки, цех по производству кислорода, который снабжает больницы, был остановлен самой администрацией. Соответственно, ответственность за это они возлагают на руководство предприятия.





