В кафедральном соборе Самеба почтили память ферейданских грузин, убитых режимом во время протестов в Иране

Сегодня в кафедральном соборе Грузинской православной церкви Самеба в Тбилиси почтили память ферейданских грузин, убитых режимом во время протестов в Иране.



Состоялась панихида.



Михеил Хачидзе публикует фотографии и пишет, что ферейданцы - это не просто жертвы, они часть истории, идентичности и достоинства Грузии. Молитва в Самебе в их память - мощный жест: спокойный, но твердый ответ насилию.



Он отмечает, что раньше никогда не общался с ферейданскими грузинами, но сегодня встретил удивительных людей, выдающихся личностей, которые еще раз показали, что значит картвелоба (Сакартвело), что это не вопрос географии, а внутреннее состояние и сила духа.





