Папуашвили: Мы ожидаем, что будет полностью восстановлено стратегическое партнёрство с США

06.02.2026 13:45





«Мы ожидаем, что будет полностью восстановлено стратегическое партнёрство между Грузией и Соединёнными Штатами Америки», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя встречу Михаила Кавелашвили и министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарём США Марко Рубио, в рамках мероприятий, приуроченных к открытию зимних Олимпийских игр.



«Мы ожидаем, что помимо рабочих встреч и иных контактов будет полностью восстановлено стратегическое партнёрство между нашими странами. Это не наша вина – это вина предыдущей администрации США, при которой Соединённые Штаты испортили отношения с грузинским народом и с Грузией – страной, которая в самых тяжёлых условиях шла плечом к плечу с НАТО и США ради обеспечения глобальной безопасности.



Грузия занимает первое место по числу погибших солдат в Афганистане на душу населения. Это и есть та грузинская дружба и партнёрство, которые мы продемонстрировали Соединённым Штатам. К сожалению, администрация Байдена этого не оценила. Вместо поддержки мы увидели попытку подрыва грузинской демократии. Считаю, что это ещё одно преступление администрации Байдена, которое важно, чтобы администрация Трампа исправила.



Мы надеемся, что она это сделает. Мы готовы. Мы по-прежнему находимся в режиме ожидания. Мы видим геополитические сдвиги, происходящие в мире. Наша первоочередная задача – сохранение безопасности и мира в стране, а также демонстрация готовности к стратегическому партнёрству», — заявил Папуашвили.





