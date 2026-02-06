Батумский драмтеатр снял спектакль перед премьерой, сославшись на недопустимость политики

Батумский государственный драматический театр отменил показ спектакля режиссера Геги Гагнидзе за сутки до премьеры. В администрации заявили, что причиной стало намерение режиссера осуществить на сцене «субъективный политический акт», что, по мнению руководства, недопустимо для их пространства.



«За два дня до премьерного показа администрации стало известно, что режиссер Гега Гагнидзе планировал реализовать на большой сцене театра субъективный политический акт в рамках спектакля. Батумский драматический театр категорически дистанцируется от политизации театрального пространства. Внесение политики на сцену выходит за рамки искусства и служит исключительно конкретному политическому контексту. В связи с этим запланированный спектакль отменяется», – говорится в официальном заявлении.



Театр принес извинения зрителям, однако не уточнил, что именно подразумевается под «субъективным политическим актом».



Отмененный спектакль называется DARK WEB. В описании на сайте продажи билетов указано, что постановка имеет возрастное ограничение 18+ и посвящена исследованию причин насилия и жестокости в современном цифровом мире.



Гега Гагнидзе – грузинский театральный режиссер, работающий в сфере современного театра. Он ставил спектакли в Тбилиси и других городах страны, в том числе на независимых площадках, и известен постановками на социальные и общественные темы. Сам режиссер пока не прокомментировал отмену премьеры.



В профессиональной среде решение театра вызвало резонанс: ряд деятелей культуры расценили произошедшее как проявление политической цензуры. Член художественного совета Батумского драматического театра Заал Гогуадзе отверг эти обвинения. Он заявил, что отмена спектакля связана не с содержанием, а с несогласованными действиями режиссера и нарушением внутренних правил учреждения.



«Выражайте себя в пространстве, которое является вашей частной собственностью. Это Батумский профессиональный государственный драматический театр, который вы, к сожалению, приняли за свою личную территорию», – обратился Гогуадзе к Гагнидзе через Facebook.



Батумский государственный профессиональный драматический театр имени Ильи Чавчавадзе – старейший театр Аджарии и один из ключевых культурных центров региона. После назначения в 2022 году его директором бывшего депутата парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Нукри Кантария, учреждение неоднократно оказывалось в центре общественных дискуссий.





