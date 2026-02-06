В Тбилиси закрыли девять ресторанов и фастфудов из-за критических нарушений санитарных норм

06.02.2026 16:32





Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу девяти объектов общественного питания в Тбилиси из-за «критических несоответствий». Согласно сообщению ведомства, нарушения нашли практически в каждом втором заведении, попавшем под проверку за последние дни.



«В рамках государственного контроля были проведены проверки примерно на 20 предприятиях. Критические несоответствия выявлены на 9 из них, в связи с чем предприятия были оштрафованы, а производственный процесс приостановлен», – информирует агентство.



Помимо критических несоответствий, инспекторы установили факты нарушения правил маркировки продуктов, использования просроченных продуктов, работы без регистрации и обязательного признания регулятора.



Полный перечень закрытых объектов:



ООО «Космо Инк», брендовое название Fire Wok (ул. Дадиани, 20)

ИП Х. С. (ул. Гиули Чохонелидзе, 16)

ООО «Миао Джиа» (ул. Табукашвили, 6)

ООО «Иоми 1977» (ул. Гамрекели, 3)

ИП Д. К. (фастфуд с брендовым названием Evil Wok; массив Дигоми, III квартал, корп. 35)

ООО «Р Н А Энтерпрайзис» (ул. Ницубидзе, 2)

ООО «Ал Мадина Кейв» (ул. Тетелашвили, 2)

ООО «Йоко Азия» (кафе-бар-ресторан; ул. Чавчавадзе, 19)

ООО «Флем Кейтеринг Менеджмент», китайский ресторан «Бамбу» (ул. Будапештская, 32).



В агентстве подчеркнули, что продолжат проводить регулярные проверки объектов питания в масштабах всей страны и информировать об итогах общественность.





