Члены Ассоциации развития птицеводства приняли решение снизить цену на яйца

06.02.2026





Компании — члены Ассоциации развития птицеводства приняли решение о снижении цен на яйца. В частности, компании «Саванети», «Дила», «Кода» и «Кумиси» заявили, что приняли решение снизить цены на производимые ими яйца как на продукт первой необходимости. Снижение цен составит 5%.



Данное решение принято с учётом инициативы премьер-министра Грузии, связанной со снижением цен на продовольственные товары.



Компании — члены ассоциации выражают полную поддержку государственной политике, направленной на снижение цен и улучшение социального положения населения.



В компаниях отмечают, что принятое решение содержит определённые риски с точки зрения маржи, возможны незначительные колебания цен на продукцию в течение года, что напрямую зависит от мировых цен на сырьё. Однако совместными усилиями будет возможно управление и балансирование этих рисков.



В то же время компании — члены ассоциации выражают надежду, что активная работа правительства с ритейл-сектором в направлении сокращения торговых наценок окажет влияние на конечную цену и доступность продукции.



Как заявляют компании — члены Ассоциации развития птицеводства, они готовы содействовать формированию на рынке стабильных и справедливых цен и внести свой вклад в улучшение социального положения населения страны.





