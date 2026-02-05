|
Дэвид О'Салливан: Страны, не являющиеся членами Евросоюза, не обязаны соблюдать санкции, введенные ЕС
05.02.2026 19:16
«Санкции оказывают значительное влияние на экономику России», — заявил специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан.
«Я настроен оптимистично. Думаю, санкции имеют достаточно серьёзное воздействие на российскую экономику. Возможно, в течение 2026 года мы дойдём до той точки, когда весь этот процесс станет неустойчивым, поскольку значительная часть российской экономики была деформирована из-за создания военной экономики за счёт гражданской. Я считаю, что игнорирование законов экономического притяжения может продолжаться лишь ограниченное время», — сказал О’Салливан в интервью газете The Guardian.
Специальный представитель ЕС также отметил, что страны, не являющиеся членами Евросоюза, не обязаны выполнять санкции, введённые ЕС.
По словам О’Салливана, блоку удалось добиться определённых успехов в предотвращении прямого реэкспорта критически важных для вооружений товаров через страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию, Сербию, Объединённые Арабские Эмираты и, в меньшей степени, Малайзию.
Говоря об обходе санкций, О’Салливан подчеркнул, что этим занимаются не правительства, а в основном экономические операторы, которые видят возможности и зарабатывают на этом деньги.
