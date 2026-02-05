Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вероятно Иран использует Грузию для обхода санкций - член парламента Великобритании


05.02.2026   20:19


Марк Причард, член британского парламента от Консервативной партии, заявил, что вероятно Иран использует Грузию для обхода санкций. Выступая в Палате общин 3 февраля, он рассказал об иранских компаниях, зарегистрированных в Грузии.

«К счастью, влияние Ирана на Южном Кавказе и в Центральной Азии ослабевает, но одна страна, где оно, похоже, растет, — это Грузия. Разделяет ли министр мою озабоченность по поводу утверждений о том, что в Грузии зарегистрировано до 13 000 иранских компаний, 700 из которых зарегистрированы в одном небольшом здании в одной небольшой деревне? Это может быть потенциальным нарушением и обходом санкций. Эти деньги питают иранский режим и финансируют его злобные и вредоносные действия по всему миру. Будет ли министр обсуждать этот вопрос с министром иностранных дел и расследовать, финансирует ли Иран свой режим, используя Грузию в качестве «задней двери» к Черному морю?», — сказал Причард.

Для справки: в Грузии зарегистрировано 12 864 предприятия с иранским капиталом, из которых 2143 являются действующими, — сообщило Национальное статистическое управление в ответ на запрос информации от bm.ge. По данным ведомства, только в 2025 году в Грузии было зарегистрировано 250 иранских хозяйствующих субъектов.


