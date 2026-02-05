Кавелашвили встретился со спортсменами, представляющими Грузию на ОИ

05.02.2026 21:10





Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой и сопровождающей делегацией встретился с фигуристами, выступающими от имени Грузии.



На встрече президент поблагодарил спортсменов за успех, достигнутый на чемпионате Европы.



«Как бывший спортсмен, я знаю ваши переживания, понимаю, о чём вы думаете, каким является процесс подготовки — вся концентрация направлена на выступление. От имени нашего народа хочу выразить благодарность за ту радость, которую мы испытали и получили на чемпионате Европы. Это только начало, вы проделали огромную работу. Вы знаете, как грузины любят спорт и как реагируют на победы, и для вас это большая честь — подарить такую радость нашему народу. За это я ещё раз благодарю каждого из вас», — отметил Михаил Кавелашвили.



По словам президента, успех спортсменов является примером и мотивацией для молодёжи.



«Я уверен, что многие дети — и девочки, и мальчики — начнут заниматься фигурным катанием. Это всегда заразительно. Успех заключается не только в том, что вы становитесь чемпионами, но и в том, что будущее поколение увидит этот успех, у него появится желание заниматься спортом. Вы являетесь таким примером», — подчеркнул Михаил Кавелашвили.



Он также выразил уверенность, что олимпийская делегация Грузии успешно выступит.



«У меня была большая мотивация встретиться с вами. Хочу, чтобы вы знали — вся страна стоит за вами. Это станет дополнительным стимулом и мотивацией. Вы профессионалы высокого уровня. Мы рядом с вами, желаем вам успехов и верим, что вы выступите успешно», — заявил президент Грузии.



В зимних Олимпийских играх от Грузии примут участие восемь спортсменов в двух видах спорта — фигурном катании и горнолыжном спорте. Горнолыжники из состава олимпийской делегации Грузии находятся в Кортина-д’Ампеццо, где пройдут соревнования по слалому и гигантскому слалому.



В рамках визита Михаил Кавелашвили будет поддерживать представителей Грузии на командных соревнованиях по фигурному катанию на XXV зимних Олимпийских играх.



До церемонии открытия Олимпиады президент Грузии также примет участие в официальном ужине от имени президента Италии Серджо Маттареллы, организованном в честь глав иностранных государств, присутствующих на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.



Кроме того, президент Грузии посетит ужин, организованный президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.





