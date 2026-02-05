Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия и Украина обменялись военнопленными


05.02.2026   18:49


Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.

«5 февраля 157 российских военнослужащих вернулись с территории, подконтрольной киевскому режиму. Взамен были переданы 157 военнопленных из Вооруженных сил Украины», - сообщило Министерство обороны России.

По данным Минобороны России, обмен военнопленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Напомним, ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе переговоров в Абу-Даби делегации России и Украины договорились об обмене 314 пленными.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна