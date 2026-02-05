|
Россия и Украина обменялись военнопленными
05.02.2026 18:49
Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.
«5 февраля 157 российских военнослужащих вернулись с территории, подконтрольной киевскому режиму. Взамен были переданы 157 военнопленных из Вооруженных сил Украины», - сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны России, обмен военнопленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.
Напомним, ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе переговоров в Абу-Даби делегации России и Украины договорились об обмене 314 пленными.
