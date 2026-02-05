Дональд Туск: Польша не признает Донбасс частью России

«Польша не намерена признавать Донбасс частью России», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Туск прокомментировал распространённую российскими СМИ информацию о том, что Кремль требует не только передачи всего Донбасса, но и его официального признания как части России.



В свою очередь Туск заявил, что признание территории частью России не будет поддержано всеми странами. По этому поводу также высказался Владимир Зеленский.



«Даже если кто-то признает наши территории российскими, это им ничего не даст», — отметил Зеленский.







