Дональд Туск: Польша не признает Донбасс частью России
05.02.2026 18:55
«Польша не намерена признавать Донбасс частью России», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Туск прокомментировал распространённую российскими СМИ информацию о том, что Кремль требует не только передачи всего Донбасса, но и его официального признания как части России.
В свою очередь Туск заявил, что признание территории частью России не будет поддержано всеми странами. По этому поводу также высказался Владимир Зеленский.
«Даже если кто-то признает наши территории российскими, это им ничего не даст», — отметил Зеленский.
