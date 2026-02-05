|
В 2025 году уровень преступности, связанной с должностными полномочиями, вырос на 38%
05.02.2026 20:12
По данным Статистического управления Грузии, в 2025 году было зарегистрировано 332 преступлении связанным с должностными полномочиями, что на 37,7% больше, чем в 2024 году, хотя по сравнению с 2023 годом количество снизилась.
Стоит отметить, что в 2024 году уровень преступности связанной с должностными полномочиями был самым низким за последние 10 лет и на 39,7% ниже показателя 2023 года.
Согласно опубликованным статистическим данным, показатели за последние годы выглядят следующим образом:
2020 год — 520 зарегистрированных уголовных преступлений;
2021 год — 579 преступлений;
2022 год — 577 преступлений;
2023 год — 400 преступлений;
2024 год — 241 преступление;
2025 год — 332 преступления.
Что считается преступлением связанным с должностными полномочиями?
Согласно Уголовному кодексу Грузии, преступление, связанное с должностными полномочиями, предполагает незаконное использование своего служебного положения государственным служащим или лицом, равнозначным ему. Основные статьи:
Злоупотребление властью (статья 332): когда должностное лицо действует вопреки общественным интересам в целях личной выгоды, что ущемляет права других лиц.
Превышение полномочий (статья 333): действие, которое явно выходит за рамки компетенции должностного лица.
Взяточничество (статьи 338-339): вымогательство или получение денег, имущества или преимущества в обмен на конкретное действие.
Подделка официальных документов (статья 341): внесение ложной информации в официальные документы или их подделка в целях личной выгоды.
Неисполнение служебных обязанностей (статья 342): Неисполнение или небрежное исполнение служебных обязанностей, повлекшее за собой значительный ущерб.
Помимо должностного лица, это может быть любое лицо, осуществляющее публично-правовые полномочия (в том числе сотрудники государственных реестров, присяжные, частные судебные приставы и другие).
В зависимости от тяжести преступления наказание варьируется от штрафа до 15 лет лишения свободы (например, за получение особо крупной взятки).
