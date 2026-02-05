Грузия не транзитная периферия Среднего коридора, а его ключевое звено – замминистра

05.02.2026 20:28





Тамара Иоселиани, заместитель министра экономики и устойчивого развития правительства «Грузинской мечты», заявляет, что Средний коридор должен функционировать как единая система и что Грузия в настоящее время является его ключевым звеном.



Согласно министерству, она подчеркнула растущую важность Транскаспийского международного транспортного маршрута и роль Грузии как важного регионального игрока. Заместитель министра подчеркнул растущую важность Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор, и усиление роли Грузии как ключевого регионального игрока во время своего выступления на пленарном заседании Евразийской недели OECD (Eurasia Week), которое состоялось в Париже, Франция.



Как заявила заместитель министра, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, больше не является просто коридором с альтернативным статусом маршрута.



«Сегодня он все чаще воспринимается как стратегический компонент устойчивых цепочек поставок, экономической безопасности и прочных связей между Европой и Азией. Грузия не является транзитной периферией коридора, а его ключевым звеном, которое превращает свое географическое положение в экономическое преимущество и направляет свои усилия на позиционирование Черного моря как надежного коридора между Центральной Азией и Европейским союзом», — отметила Тамар Иоселиани.



Заместитель министра обратил внимание на крупномасштабные инфраструктурные проекты, которые укрепляют роль Грузии как транспортного коридора, и отметила, что правительство вложило значительные средства в транспортную инфраструктуру страны для укрепления ее роли. По словам Тамар Иоселиани, в соответствии с концепцией развития транспорта и логистики, разработанной правительством, общий объем инвестиций Грузии в ключевую транспортную и логистическую инфраструктуру достигнет 7 млрд долларов США.



По словам заместителя министра, объем грузов, проходящих транзитом через Грузию и Средний коридор, увеличивается, что подтверждает актуальность коридора.



«В 2025 году в портах Грузии был зафиксирован значительный рост контейнерных перевозок — контейнерный грузооборот вырос на 20% по сравнению с 2024 годом. Кроме того, объем контейнерных перевозок по железной дороге увеличился на 14%. Особого внимания заслуживает 33-процентный рост контейнерных потоков через Средний коридор, что подчеркивает укрепление роли Грузии как ключевого транзитного узла. Наша цель состоит в том, превратить этот импульс в устойчивый рост путем создания эффективной, совместимой и полностью интегрированной в региональные и европейские цепочки поставок транспортной системы», — отметила Тамар Иоселиани.



Заместитель министра также подчеркнула синхронизацию таможенных и других процедур стран-участников коридора и отметила, что Грузия активно работает над цифровизацией коридора и укреплением других форм сотрудничества. По словам Тамар Иоселиани, создание мультимодального совместного предприятия для Среднего коридора является подтверждением перехода к скоординированным услугам, предсказуемым графикам и конкурентоспособным тарифам, и это именно то, чего ожидают глобальные перевозчики.



«Послание Грузии ясно: Средний коридор должен работать как единая система — физически связанная, цифровой синхронизированная и институционально скоординированная. Грузия воплощает эту концепцию в реальность и последовательно становится центром надежного евразийского сообщения», — отметила Тамар Иоселиани.



Пленарное заседание было посвящено возможностям развития Транскаспийского транспортного коридора и вопросам региональной транспортной доступности. На сессии также обсуждалось исследование OECD «Повышение конкурентоспособности Транскаспийского транспортного коридора в Центральной Азии».



В Евразийской неделе OECD также принимает участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Гела Арвеладзе.





