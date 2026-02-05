Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В США задержан гражданин Грузии за кражи на сумму более $1 млн


05.02.2026   19:29


В США задержан 48-летний гражданин Грузии, которого обвиняют в краже имущества общей стоимостью свыше 1 миллиона долларов. Об этом сообщает Департамент полиции Гринвича.

По информации полиции, расследование серии ограблений жилых домов активно велось с октября 2025 года. В результате был задержан Григол Чапичадзе, которого подозревают в причастности к многочисленным кражам в Гринвиче и городе Нью-Канаан.

Общая стоимость похищенных им вещей, по предварительным данным, составляет 1 015 115 долларов США. Мужчине предъявлены несколько обвинений, включая кражу и сговор.

Суд определил меру пресечения в виде залога в размере 5 000 000 долларов США. По данным полиции Гринвича, Чапичадзе был задержан 29 января.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна