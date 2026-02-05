В США задержан гражданин Грузии за кражи на сумму более $1 млн

В США задержан 48-летний гражданин Грузии, которого обвиняют в краже имущества общей стоимостью свыше 1 миллиона долларов. Об этом сообщает Департамент полиции Гринвича.



По информации полиции, расследование серии ограблений жилых домов активно велось с октября 2025 года. В результате был задержан Григол Чапичадзе, которого подозревают в причастности к многочисленным кражам в Гринвиче и городе Нью-Канаан.



Общая стоимость похищенных им вещей, по предварительным данным, составляет 1 015 115 долларов США. Мужчине предъявлены несколько обвинений, включая кражу и сговор.



Суд определил меру пресечения в виде залога в размере 5 000 000 долларов США. По данным полиции Гринвича, Чапичадзе был задержан 29 января.





