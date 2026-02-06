Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Академический совет ГТУ: Мы не согласны с ограничением автономии университета в какой бы то ни было форме


06.02.2026   18:03


Любая реорганизация (слияние), осуществленная без участия органов управления Грузинского технического университета является ограничением принципа автономности университета – мы выражаем готовность в любом формате принять участие в детальном обсуждении вопросов реорганизации университета, целью которой будет дальнейшее усиление уже существующей в Грузии мощной инженерной школы – об этом говорится в постановлении ГТУ, принятом в связи с решением правительства Грузии о возможном слиянием Грузинского технического университета и Тбилисского государственного университета имени Ив. Джавахишвили.

Согласно постановлению, Академический совет ГТУ просит правительство и Минобразования Грузии остановить процесс реорганизации вузов до тех пор, пока не будет проведено основательное исследование и не состоится реальное и содержательное обсуждение.


