В Старом Батуми оштрафованы коммерческие объекты за незаконные конструкции и рекламу

06.02.2026 19:46





Муниципальная инспекция Батуми оштрафовала ряд коммерческих объектов за самовольное размещение конструкций и ненадлежащей рекламы в общественном пространстве.



В частности, на улице Кутаиси в районе Старого Батуми в отношении всех нарушителей были составлены протоколы, которые на месте вручили владельцам объектов.



Размещённые без разрешения на тротуарах конструкции, а также столы и стулья мешают безопасному передвижению пешеходов и искажают облик города.



Что касается рекламных вывесок, надписи не должны нарушать языковые нормы: основная информация обязана быть выполнена на государственном языке, при этом текст на иностранном языке не может преобладать над государственным.



Муниципальная инспекция Батуми заявляет, что и впредь будет активно работать над предотвращением незаконного ограничения общественных пространств и сохранением городского облика в рамках своей компетенции.





