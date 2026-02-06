|
|
|
В Старом Батуми оштрафованы коммерческие объекты за незаконные конструкции и рекламу
06.02.2026 19:46
Муниципальная инспекция Батуми оштрафовала ряд коммерческих объектов за самовольное размещение конструкций и ненадлежащей рекламы в общественном пространстве.
В частности, на улице Кутаиси в районе Старого Батуми в отношении всех нарушителей были составлены протоколы, которые на месте вручили владельцам объектов.
Размещённые без разрешения на тротуарах конструкции, а также столы и стулья мешают безопасному передвижению пешеходов и искажают облик города.
Что касается рекламных вывесок, надписи не должны нарушать языковые нормы: основная информация обязана быть выполнена на государственном языке, при этом текст на иностранном языке не может преобладать над государственным.
Муниципальная инспекция Батуми заявляет, что и впредь будет активно работать над предотвращением незаконного ограничения общественных пространств и сохранением городского облика в рамках своей компетенции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна