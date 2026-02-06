Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Старом Батуми оштрафованы коммерческие объекты за незаконные конструкции и рекламу


06.02.2026   19:46


Муниципальная инспекция Батуми оштрафовала ряд коммерческих объектов за самовольное размещение конструкций и ненадлежащей рекламы в общественном пространстве.

В частности, на улице Кутаиси в районе Старого Батуми в отношении всех нарушителей были составлены протоколы, которые на месте вручили владельцам объектов.

Размещённые без разрешения на тротуарах конструкции, а также столы и стулья мешают безопасному передвижению пешеходов и искажают облик города.

Что касается рекламных вывесок, надписи не должны нарушать языковые нормы: основная информация обязана быть выполнена на государственном языке, при этом текст на иностранном языке не может преобладать над государственным.

Муниципальная инспекция Батуми заявляет, что и впредь будет активно работать над предотвращением незаконного ограничения общественных пространств и сохранением городского облика в рамках своей компетенции.


