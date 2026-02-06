Кронпринцесса Норвегии извинилась за свои связи с Эпштейном

06.02.2026 19:02





Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась за свое общение с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным в США за сексуальные преступления.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает норвежский общественный вещатель NRK.



Пресс-служба королевского дома опубликовала обращение принцессы, отметив, что Метте-Марит "собирается с силами" перед тем, как объяснить причины своих контактов с Эпштейном.



Норвежская принцесса сотни раз в период с 2011 по 2014 год упоминается в последних файлах по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США на прошлой неделе. Согласно документам, Метте-Марит провела четыре дня в доме преступника в Палм-Бич, Майами, в январе 2013 года.



Кронпринцесса в своем обращении попросила прощения у всех, кого разочаровали ее поступки, а также выразила сожаление по поводу своих связей с Эпштейном.



"Для меня важно извиниться перед всеми вами, кого я разочаровала. Некоторый смысл сообщений между мной и Эпштейном не отражает того человека, каким я хочу быть. Я также прошу прощения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, особенно короля и королеву", – написала она.



Норвегия – одна из стран, где публикация новых файлов по делу Джеффри Эпштейна вызвала наибольший скандал. Серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит, а также экс-премьера страны Турбьерна Ягланда.



Согласно последним опросам, 44% граждан Норвегии считают, что Метте-Марит не должна наследовать престол после того, как стало известно о ее тесном общении с осужденным американским миллиардером Джеффри Эпштейном.



Премьер Норвегии, комментируя скандал, отметил, что общение кронпринцессы с Эпштейном было "плохим решением".



Публикация файлов Эпштейна совпала по времени с другим имиджевым ударом для королевской семьи – арестом и судом над сыном Метте-Марит по обвинениям в домашнем насилии и изнасилованиях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





