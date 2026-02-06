Целью законодательных поправок «Грузинской мечты» является укрепление политической власти – ISFED

06.02.2026 20:11





По словам исполнительного директора ISFED, целью законодательных поправок, инициированных правящей партей «Грузинская мечта» является укрепление политической власти. Об этом Леван Натрошвили сказал в беседе о будущих поправках в законе о грантах и услугах юридической помощи.



Согласно поправкам к «Закону о грантах», инициированным в парламенте «Грузинской мечтой», расширяется понятие гранта, а также в законодательство вводится термин «лживый грант». Кроме того, в Кодекс административных правонарушений изминением законодательного пакета вводится пункт 153¹³, который регулирует политическую деятельность предпринимательских юридических лиц. Согласно законопроекту, Государственная аудиторская служба будет иметь полномочия рассматривать дела о правонарушении и налагать административные санкции на предпринимателей.



Еще одно законодательное изменение - о «Службе юридической помощи» включено в законодательный пакет, которым изменяется порядок назначения руководителя этого органа и он переходит в полномочие премьер-министра.



Леван Натрошвили, оценивая изменения, отмечает, что «новые ограничения» служат для устранения инакомыслия. Он говорит, что ограничения являются неконституционными, но правящая власть не волнует критические оценки со стороны каких-либо авторитетных международных организаций.



Думаю, что уже однозначно - наблюдаемые нами новые ограничения, инициированые в парламенте, уже прошедшие первое чтение, направлены на ещо большую монополизацию политического влияния одной партией. Другие политические и неполитические организации, а также юридические и физические лица, которые могут иметь иное мнение по определенным вопросам или какие-то амбиции, могут создать в стране какую-нибуть иную точку зрения, на этих людей и организации вводятсья такие ограничения, чтобы никто, даже теоретически, не имел желания этого делать. Таким образом, основной мотивацией, по-видимому, является снижение уровня политической конкуренции до такой степени, чтобы преимущества, которые, как правило, имеют правящие партии в любой стране, и особенно в таких странах, как Грузия, это преимущество становится настолько большим, что партия «Грузинская мечта» больше никогда не будет подвергаться опасности потери власти. Это единственная причина, которую мы видим. В противном случае совершенно непонятно, какой законной цели могут служить они.



Эти ограничения однозначно неконституционны. Они прямо противоречат конституционным нормам, действующим в Грузии, и стандартам в области прав человека, которые преобладают в цивилизованном мире. Однако, как мы видим, это их не интересует; на самом деле они не обращают внимания ни на одну оценку, будь то от Венецианской комиссии или любой другой авторитетной организации, критикующей такие ограничения. поскольку их цель – укрепить свою политическую власть», – заявляет Леван Натрошвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





