Власти Грузии арестовали счета участников проеквропейских акций

06.02.2026 21:58





Участники проевропейских акций с утра 5 февраля начали получать сообщения от банков о том, что их счета арестованы. Причина — неоплаченные штрафы. За разъяснениями людей направляют в Бюро исполнения.



Граждане, чьи счета арестованы, пишут в соцсетях, что до этого не имели никакой информации о штрафах. После проверки в Национальном бюро исполнения выясняется, что штрафы были выписаны в прошлом году во время протестов — за перекрытие дороги. При этом, по их словам, МВД не присылало им ни протокол штрафа, ни электронное уведомление.



Так, Мариам Паичадзе утром 5 февраля проснулась от сообщения банка и узнала, что все деньги, на которые живет ее семья, включая пять животных, были сняты. Оказалось, что штраф был выписан якобы год назад:

"Сегодня утром меня разбудило сообщение об аресте от исполнительного бюро. С моего счета сняли 5350 ₾, которые были моими сбережениями, на которые мы должны были прожить я, мама и наши пять животных. Я ничего не знала о штрафе, выписанном 20 февраля 2025 года (!), в течение года, он не появлялся ни в каких других судебных делах, на границе ничего не говорили, ноль попыток предоставить мне информацию об этом. От горечи смеюсь и плачу, что мне еще остается. Советую вам проверить информацию о ваших штрафах на горячей линии патрульной полиции, чтобы не оказаться в той же ситуации. К тому же, по новому закону, после одной попытки штрафы публикуются, и таким образом считаются врученными".



Бывший директор литературного музея, грузинский литературовед, историк и германист Лаша Бакрадзе пишет в FB, что его банковские счета арестованы.



"Фашистский режим арестовал мои банковские счета. 20 000 штрафов я обжаловал, видимо, поскольку захотели терроризировать, добавили новый, неизвестный мне штраф".



Журналист Publika Миндиа Габадзе советует звонить в патруль, чтобы выяснить о штрафах:

"По этому номеру 0322414242 проверьте себя, нет ли у вас штрафа.



Сегодня было написано немало постов о том, что бывавших на Руставели арестовывали так, что они не знали о существовании штрафа. Я тоже проверил себя на горячей линии, и оказалось, что у меня штраф в 5000₾ за перекрытие дороги 29 июля, когда я выполнял журналистский долг. Очевидно, я обжалую (мобилизация средств не требуется)".





С аналогичной ситуацией столкнулась переводчица и издательница Кети Кантариа: утром 5 февраля она получила уведомление об аресте счета и узнала о штрафе в 5000 лари. Она отмечает, что успела накануне перевести важную сумму типографии, а оставшиеся на счету более 600 лари были списаны полностью.



Это лишь часть случаев: RadioTavisupleba нашло в соцсетях не менее 20 подобных сообщений. Точное число арестованных счетов пока неизвестно.



Юрист Ника Симонишвили, который давно работает с делами оштрафованных участников протестов, заявляет, что МВД грубо нарушает процедуры: людей своевременно не уведомляют о штрафах, лишая их возможности обжаловать их в установленный срок.



По его словам, штрафы публикуются напрямую на сайте полиции, после чего считаются «врученными» и передаются на исполнение. Хотя при публикации МВД обязано сразу отправлять человеку SMS, на практике уведомления приходят уже после истечения 30-дневного срока обжалования, либо не приходят вообще.



Симонишвили отмечает, что механизм приостановки исполнения существует, но требует нескольких шагов: получить копию штрафа, запросить документы в бюро исполнения, проверить статус публикации на специальных сайтах и подать жалобу в суд. Суд рассматривает вопрос о приостановке исполнения в течение пяти дней без устного слушания.





