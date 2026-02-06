|
Артему Грибуль и Антону Чечину предъявили новое обвинение — за игру в карты в тюрьме
06.02.2026 22:09
Следствие обвиняет Антона Чечина, Артема Грибуль и еще одного осужденного Сергея Кухарчука в хранении и использовании в тюрьме запрещенного предмета — игральных карт. Обвинение осужденным предъявили 3 февраля, пишет Radio Tavisupleba.
Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании деятельности пенитенциарного учреждения (ч. 2 ст.378 УК Грузии). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. По информации адвокатов, осужденные не признают вину и заявляют, что не знали о запрете на игру в карты в тюрьме.
По информации адвокатов, колоду карт из спичечных коробков сделал литовский заключенный, находившийся в одной камере вместе с Чеченым, Грибуль и Кухарчуком. По информации адвокатов, гражданина Литвы экстрадировали без предъявления ему обвинений по этому делу.
Дарья Самодурова, адвокат Артема Грибуль, так прокомментировала новое обвинение: «Артему Грибуль прокуратура предъявляет обвинение в использовании запрещенного предмета. Согласно материалам следствия, это произошло 5 октября прошлого года. Мы пока не говорим о деталях материалов дела, исходя из интересов защиты».
В сентябре 2025 года Антона Чечина и Артема Грибуль приговорили к 8,5 года лишения свободы. Их признали виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере. Они утверждают, что дела сфабрикованы. В своем последнем слове Артем Грибуль привел этому доказательства.
