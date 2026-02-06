ЕС предложил Трампу вместе покончить с теневым флотом Путина

06.02.2026 21:56





Евросоюз обсуждает замену ценового потолка для российской нефти на запрет предоставлять танкерам теневого флота услуги в сфере судоходства – от страховок до обслуживания в портах. Эта меру планируется включить в 20-й пакет санкций ЕС, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину. Еврокомиссия также начала консультации по этой мере с партнерами по «большой семерке», рассказали Euronews несколько чиновников и дипломатов. Совместный с США запрет на морские услуги может нанести новый удар по доходам энергетического сектора России, отмечает информагентство.



Введенный «семеркой» в конце 2022 года потолок ограничил цену российской нефти уровнем в $60 за баррель: европейским и американским страховщикам, контролировавшим 90% мирового рынка морского страхования, и другим компаниям запрещалось предоставлять финансовые услуги в случае поставок нефти по цене выше потолка. В сентябре 2025 года ЕС, а вместе с ним Великобритания, Канада, Япония, а также Австралия снизили потолок до $47,6, а недавно – до $44,1 за баррель. Администрация Трампа не последовала их примеру. Теперь Брюссель пытается скоординировать свои действия в вопросе санкций против российского теневого флота с Белым домом. Запрет обсуждался с американскими чиновниками, подтвердили Financial Times два человека, знакомых с ходом обсуждения.



Запрет на услуги в области судоходства имеет ряд преимуществ, считают в ЕС: он может значительно повысить издержки поставщиков российской нефти, его проще реализовать, не придется анализировать множество документов, которые перевозчики подделывают, чтобы получить страховку и другие услуги. Координация таких действий с Вашингтоном позволит усилить их эффективность, считают в Брюсселе.



Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что новые санкции ЕС будут включать полный запрет на предоставление услуг перевозчикам российской нефти, а также ограничительные меры для ряда металлов и химикатов. «Это еще больше сократит доходы России от энергоносителей и усложнит поиск покупателей на ее нефть. Поскольку судоходство – глобальный бизнес, мы предлагаем ввести полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после принятия решения "большой семеркой"», — сказала фон дер Ляйен.



Более трети российской нефти экспортируется на западных танкерах с использованием западных транспортных услуг. Новый запрет положит конец этой торговле, которая в основном осуществляется с помощью флотов таких европейских стран, как Греция, Кипр и Мальта.

Инициатива ЕС может пока не вызвать большого интереса в администрации Трампа, которая пытается добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, отмечает Euronews. Министр финансов США Скотт Бессент, правда, заявил, что Вашингтон подготовил новые санкции, но их введение будет зависеть от результатов переговоров. Бессент добавил, что ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, занимающихся перевозкой российской нефти.



Тщательно скоординированные, целенаправленные и юридически неоспоримые санкции со стороны Европы дадут Украине дополнительные рычаги влияния на переговорах c Россией, увеличив шансы на достижение справедливого и прочного мира, отмечают эксперты Института Брукингса: «Европейские политики, которые хотят помочь Украине, а также защитить собственные страны, должны действовать решительно, чтобы обеспечить эффективность санкций в отношении танкеров российского теневого флота». В институте также предлагают убедить страны, в которых регистрируются танкеры, требовать от ходящих под их флагами судов наличия адекватной страховки. В случае ее отсутствия европейские страны могут не пускать такие танкеры в свои моря, включая Балтийское.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





