Президент Молдовы о Нобелевской премии мира: ее заслуживают украинцы

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не готовится и не стремится к получению Нобелевской премии мира, несмотря на то, что была предложена к номинации одним из депутатов норвежского парламента. Об этом она сказала в эфире телеканала TV8, сообщает "Европейская правда".



Молдовский президент подчеркнула, что есть много достойных кандидатов для этой премии, и в первую очередь это люди, которые жертвуют собой ради мира.



"Я, конечно, ценю это, и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на (пленных. – Ред.) украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые заслуживают премию мира", – подчеркнула она.



Санду добавила, что именно такие люди приносят реальные жертвы ради мира и безопасности в регионе и они более достойны награды.



"Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хотят вернуть его в свою страну, в свои села и города, на наш континент. Они заслуживают в первую очередь. Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он придет как можно скорее", – резюмировала Санду.



Санду предложили выдвинуть в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Инициатором выступил депутат парламента Норвегии, подчеркнув, что молдовский президент заслуживает номинации "за свою активную роль в защите демократии, верховенства права и мира в стране".



Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.



Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.





