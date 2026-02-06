Проправительственная телекомпани «Имеди» меняет хозяев

Бизнесмен Ираклий Рухадзе распространяет заявление о выходе компании «Honeywell Partners» из телекомпании «Теле-Имеди».



Как отмечает Рухадзе, «после долгих и напряжённых консультаций с партнёрами мы приняли решение, что в нынешней ситуации самым разумным выходом является наше прощание с »Имеди»».



«В этом заявлении я постараюсь объяснить сложное и эмоциональное решение, которое мы с партнёрами приняли в отношении »Теле-Имеди» (»Имеди»).



В 2018 году, когда работа по возврату активов Бадри Патаркацишвили подходила к завершению, семья Бадри обратилась к нам с просьбой выкупить у них »Имеди».



Несмотря на то, что владение телевизионной компанией в Грузии не входило в мои планы, а некоторые из моих партнёров вообще были против этого шага, мы согласились на приобретение »Имеди».



С 2003 года я являлся членом наблюдательного совета »Имеди» и хорошо понимал, что владение этим телеканалом представляет риск для нашей бизнес-группы. Мы твёрдо убеждены, что бизнес должен быть отделён от политики, и поэтому старались избегать вмешательства в политические процессы. Однако отделить »Имеди» от политики всегда было сложно.



Поэтому в 2018 году мы с партнёрами договорились о двух целях:



»Имеди» должен был стоять на страже стабильности страны и её демократического развития. Прежде всего, это выражалось в том, чтобы не допустить возвращения к власти »Национального движения» и его ответвлений, повторной дестабилизации страны и очередного захвата »Имеди» (с 2022 года под »дестабилизацией страны» также подразумевалась угроза повторного втягивания Грузии в войну с Россией);

Управление »Имеди» должно было осуществляться с минимальным вмешательством в редакционную политику (с опорой на сильную управленческую команду, ориентированную на выполнение первой цели), чтобы максимально снизить риск вмешательства политики в наш бизнес.



Само по себе существование »Имеди» никогда не имело целью безусловную поддержку партии »Грузинская мечта». Однако поддержка »Грузинской мечты» в противостоянии с »Национальным движением» была легко принимаемым решением. Как вообще можно сравнивать эти две партии по таким критериям, как права человека, свобода слова, судебная система, пенитенциарная система, свобода бизнеса, мир, экономическое развитие, основанное на свободе и мире, здравоохранение, система образования и так далее?! Партии, лидеры которых заключили почти 10% собственного населения в тюрьмы с невыносимыми условиями содержания, не могут претендовать на повторное управление страной.



Можно сказать, что за последние 7–8 лет мы в той или иной степени достигли поставленных целей. Сегодня »Национальное движение» и партии-сателлиты фактически распались. В этом процессе »Имеди» сыграл значительную роль. Опасность втягивания Грузии в войну также существенно снизилась. Внутри страны, благодаря большим усилиям и при поддержке грузинского общества, правительство Грузии смогло предотвратить участие страны в войне. За пределами страны администрация Трампа заявляет, что активно работает над завершением войны в Украине. Таким образом, риск дестабилизации страны сведён к минимуму.



Как я не раз заявлял публично и как отметил выше, именно это и было основной причиной, по которой мы согласились на владение телекомпанией. В остальном телевидение не представляет для нас, как для бизнес-группы, экономического интереса (каким бы эмоционально значимым «Имеди» ни был лично для меня). Напротив, оно создаёт для нас дополнительные сложности и наносит ущерб нашей основной деятельности - инвестициям в экономику Грузии.



После долгих и напряжённых консультаций с партнёрами мы приняли решение, что в нынешней ситуации самым разумным выходом является наше прощание с »Имеди».



Это решение чрезвычайно тяжёлое лично для меня, поскольку с »Имеди» и его сотрудниками меня связывают более двадцати лет эмоций и гордости. За эти годы »Имеди» не раз доказывал и друзьям, и врагам, что является силой, с которой необходимо считаться.



Найти нового владельца для «Имеди» было непросто. Речь шла о владельце, который, с одной стороны, брал бы на себя финансирование «Имеди» в случаях бюджетного дефицита, а с другой - согласился бы сохранить активную роль действующего менеджмента в редакционной политике. В итоге выбор был остановлен на компании «Прайм Медиа Глобал» - компании, которая на протяжении многих лет сотрудничает с «Имеди» в сфере продажи рекламы. Эта компания приобретёт 50% «Имеди», ещё 50% перейдут в собственность Маки Ломидзе и её четырёх заместителей», - говорится в заявлении Рухадзе.





