Компания «Ханивел Партнерс» распространяет заявление о выходе из телекомпании «Имеди».



Как говорится в заявлении руководителя «Ханивел Партнерс» Ираклия Рухадзе, решение о выходе из «Имеди» было принято после длительных и напряжённых консультаций с партнёрами.



При этом Рухадзе подробно останавливается на причинах принятого решения.



«В этом заявлении я постараюсь объяснить сложное и эмоциональное решение, которое я и мои партнёры приняли в связи с телекомпанией »Теле-Имеди» (»Имеди»). В 2018 году, когда процесс возврата активов Бадри Патаркацишвили подходил к завершению, семья Бадри попросила нас выкупить у них »Имеди». Несмотря на то что владение телеканалом в Грузии не входило в мои планы, а некоторые мои партнёры вообще были против этого шага, мы согласились приобрести »Имеди». С 2003 года я являлся членом наблюдательного совета »Имеди» и хорошо понимал, что владение этим телеканалом несёт риски для нашей бизнес-группы. Мы твёрдо убеждены, что бизнес должен быть отделён от политики, поэтому избегали вмешательства в политические процессы. Однако отделить »Имеди» от политики всегда было сложно.



Поэтому в 2018 году мы с партнёрами договорились о двух целях:



»Имеди» должен был стоять на страже стабильности страны и её демократического развития. Прежде всего это означало недопущение возвращения к власти »Единого национального движения» и его ответвлений, повторного дестабилизирования страны и повторного захвата »Имеди» (с 2022 года под »дестабилизацией страны» также подразумевалась угроза повторного втягивания Грузии в войну с Россией);



Управлять »Имеди» с минимальным вмешательством в редакционную политику (опираясь на сильную управленческую команду, ориентированную на достижение первой цели), тем самым максимально снижая риски вмешательства политики в наш бизнес.



»Имеди» никогда не ставил своей самоцелью безусловную поддержку »Грузинской мечты», однако поддержка »Грузинской мечты» в противостоянии с »Единым национальным движением» была легко принимаемым решением. В целом, как можно сравнивать эти две партии по таким категориям, как права человека, свобода слова, судебная система, пенитенциарная система, свобода бизнеса, мир, экономическое развитие, основанное на свободе и мире, здравоохранение, система образования и т. д.? Партии, лидеры которых заключили почти 10% своего населения в тюрьмы в нечеловеческих условиях, не могут претендовать на повторное управление страной.



Можно сказать, что за последние семь–восемь лет мы в целом достигли поставленных целей. Сегодня »Единое национальное движение» и его сателлитные партии фактически распались. В этом процессе »Имеди» сыграл важную роль. Угроза втягивания Грузии в войну также существенно снизилась. Внутри страны, благодаря большим усилиям и при поддержке грузинского общества, правительство смогло избежать вовлечения Грузии в войну. За пределами страны администрация Трампа заявляет, что активно работает над завершением войны в Украине. Таким образом, риск дестабилизации страны свёлся к минимуму.



Именно это, как я не раз публично говорил и отметил выше, было главной причиной, по которой мы согласились владеть телеканалом. В остальном »Имеди» не представляет для нас, как для бизнес-группы, экономического интереса (каким бы важным он ни был для меня лично в эмоциональном плане). Напротив, он создаёт для нас дополнительные сложности и вредит нашей основной деятельности — осуществлению инвестиций в экономику Грузии.



После долгих и напряжённых консультаций с партнёрами мы решили, что в нынешней ситуации самым разумным выходом является расставание с »Имеди». Это решение крайне тяжёлое для меня лично, поскольку меня связывает с »Имеди» и его сотрудниками более двадцати лет эмоций и гордости. За эти годы »Имеди» неоднократно доказывал и друзьям, и врагам, что является серьёзной силой.



После организованного правительством Саакашвили разгрома и захвата канал, подобно фениксу, возродился из руин безнадёжности и сегодня имеет в четыре раза больше зрителей, чем его ближайший конкурент. Более половины телезрителей Грузии узнают о событиях в стране и мире именно из »Имеди». За это я хочу выразить глубочайшую благодарность нашим зрителям», — говорится в заявлении Рухадзе.



Как отмечает Рухадзе, новым владельцем «Имеди» становится «Прайм Медиа Глобал».



«Моё главное сожаление — профессиональное расставание с сотрудниками »Имеди» (надеюсь, личные дружеские отношения сохранятся). »Имеди» — это не аппаратура, не частота и не лицензия. »Имеди» — это люди, и именно благодаря этим людям он оставался самым сильным и надёжным на протяжении многих лет. Знайте, работать с вами было невероятной привилегией. Мне будет очень не хватать наших встреч, споров, общей радости и разочарований, новых идей и проектов, празднования побед. Мне будет очень не хватать визитов на улицу Любляна.



Найти нового владельца для »Имеди» было непросто — владельца, который, с одной стороны, взял бы на себя финансирование телеканала в случае бюджетных дефицитов, а с другой — согласился бы сохранить активную роль нынешнего менеджмента в редакционной политике. В итоге выбор пал на »Прайм Медиа Глобал» — компанию, которая на протяжении многих лет сотрудничает с »Имеди» в сфере продажи рекламы. Эта компания приобретёт 50% »Имеди», а остальные 50% перейдут в собственность Маки Ломидзе и её четырёх заместителей.



Хочу пожелать успехов Маке и всей её команде, успехов новому владельцу »Имеди» и, наконец, успехов нашей стране. И хочу пожелать, чтобы на месте »Единого национального движения» появились моральные, разумные, профессиональные патриоты своего дела, которые смогут составить достойную оппозицию »Грузинской мечте» ради европейского будущего, ориентированного на благополучие нашей страны. Здесь — »Имеди»!», — говорится в заявлении Рухадзе.





