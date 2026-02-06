Власти продлили внеконкурсные контракты для порта Анаклиа: инвестор по-прежнему не определён

Согласно распоряжению правительства Грузии от 29 января 2026 года, АО «Морской порт Анаклиа» вновь получило право и в 2026 году без проведения тендера, по упрощённой процедуре, продлевать контракты с международными консалтинговыми и юридическими компаниями.



Речь идёт о юридическом сопровождении процесса выбора частного инвестора и формировании модели государственно-частного партнёрства. В последние годы порт уже сотрудничает с зарегистрированными в Нидерландах компаниями Maritime & Transport Business Solutions B.V. (MTBS) и Port Consultant Rotterdam B.V., а также с международной юридической фирмой Squire Patton Boggs.



Последний контракт с MTBS был продлён в ноябре прошлого года на сумму 58 тыс. долларов — средства уже выплачены из бюджета. Услуги Squire Patton Boggs в 2025 году обошлись в 35 тыс. долларов. Бюджет порта Анаклиа на 2026 год составляет 3,2 млн лари и в основном расходуется на консалтинг и администрирование.



Инвестор до сих пор не выбран



В конце января 2026 года замминистра экономики Тамар Иоселиани заявила, что правительство рассчитывает на «большую ясность» в вопросе частного инвестора в ближайшее время.



Напомним, ещё в мае 2024 года по итогам международного конкурса приоритетным инвестором был назван китайский государственный консорциум CCCC. Тогдашний министр экономики Леван Давиташвили обещал подписание инвестиционного соглашения «в ближайшие дни», однако спустя год и восемь месяцев договор так и не заключён.



В случае подписания соглашения государство передаст CCCC 49% доли компании «Морской порт Анаклиа», а консорциум должен инвестировать сотни миллионов долларов и управлять портом. Стоимость первой фазы проекта оценивается почти в 600 млн долларов. При этом CCCC выражает обеспокоенность коммерческими рисками, а правительство заявляет, что не подпишет соглашение, предусматривающее гарантии по грузам и кредитам.



Первый корабль — в 2029 году



Несмотря на отсутствие инвестора, власти продолжают утверждать, что первый корабль глубоководный порт Анаклиа примет в 2029 году.



По словам Тамар Иоселиани, проектирование ведётся с учётом актуальных региональных требований, а порт должен стать логистическим хабом. Работы по морской инфраструктуре уже выполняет бельгийская компания Jan De Nul — предусмотрено углубление дна до 16 метров, строительство волнолома и формирование акватории.



В 2026 году государство планирует направить 50 млн лари на инфраструктурные работы порта Анаклиа. Общая стоимость контракта с Jan De Nul составляет 204 млн долларов.



Что запланировано на 2026 год



Согласно бюджетным документам:



• после получения строительного разрешения начнётся возведение первой секции волнолома;



• в начале 2026 года прибудет малое дноуглубительное судно;



• в июле 2026 года — крупное дноуглубительное судно;



• основные работы по углублению завершатся весной 2027 года.



Контрактный срок завершения — 14 мая 2027 года, однако власти рассчитывают закончить работы раньше.



Изменения в проекте



В 2025 году была скорректирована проектная документация:



• длина волнолома сокращена с 1500 до 1370 метров;



• радиус разворотной зоны уменьшен с 300 до 271 метра;



• площадь акватории снижена с 123,5 до 113,1 га.



После реализации первой фазы порт должен обеспечить пропускную способность около 600 тыс. TEU в год (7,8 млн тонн).





