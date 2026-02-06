Анита Хиппер: Мы всегда будем поддерживать грузинский народ

06.02.2026 18:28





«В Грузии мы не видим никаких признаков улучшения ситуации с точки зрения демократии, свободы и тех ценностей, которые поддерживает Евросоюз», — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер.



Анита Хиппер ответила на вопрос о «репрессивных законах против гражданского общества и СМИ в Грузии, которые были приняты несколько дней назад, и о том, что представители «Грузинской мечты» публично заявили, что этим хотят добиться прекращения помощи ЕС гражданскому обществу и СМИ».



«Я не психолог, но это классическая тактика перекладывания ответственности и проекции. К сожалению, именно это сейчас и происходит в Грузии. Мы не видим никаких признаков улучшения текущей ситуации с точки зрения демократии, свободы и ценностей, которые поддерживает ЕС — будь то гражданское общество или свобода слова. Что касается политического контекста, как вы знаете, мы понизили уровень политических отношений. Также мы приостановили всю прямую помощь властям Грузии и отменили безвизовый режим для дипломатов, высокопоставленных чиновников и членов их семей. Мы всегда будем стоять на стороне грузинского народа и также будем рассматривать дальнейшие меры в отношении властей Грузии, чтобы вернуть страну на демократический путь», — заявила Анита Хиппер.







