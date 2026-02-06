Минздрав Грузии наказал 10 врачей за неправомерные назначения психотропных препаратов

06.02.2026 16:42





Министерство здравоохранения Грузии привлекло к профессиональной ответственности 10 врачей за чрезмерное и неправомерное назначение психотропных медикаментов пациентам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, одному врачу аннулировали медицинскую лицензию пожизненно, еще восьмерых лишили права на профессиональную деятельность на шесть месяцев, один получил письменное предупреждение.



«Установлено, что врачи выписывали рецепты на психотропные препараты без обоснования, диагностики и консультации с пациентом», – заявили в министерстве.



Так, например, одному пациенту одновременно назначали разные сильнодействующие психотропные препараты: «Лирику», «Диазепам» и «Баклофен». В других случаях рецепты на психотропные препараты выписывали врачи, не имевшие соответствующего разрешения, а препарат выдавался в дозировке в два-три раза превышающей дневную норму.



По отдельным установленным фактам материалы передали следственным органам.



В Минздраве добавили, что работают над обновлением нормативной базы для снижения подобных рисков и усиления контроля за назначением психотропных препаратов.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





