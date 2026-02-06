|
|
|
По делу об убийстве 27-летнего Мишо Кавтарадзе задержаны бойцы спецназа МВД
06.02.2026 15:24
По информации TV Pirveli, в рамках расследования убийства 27-летнего Мишо Кавтарадзе задержаны сотрудники спецназа ГДД МВД — Торнике Гогидзе и Отар Маранели. Фамилии обоих фигурировали в деле об убийстве, произошедшем в декабре 2024 года.
Мишо Кавтарадзе был застрелен во дворе собственного дома на глазах у отца. В ходе конфликта ранения получил и отец погибшего — Гела Кавтарадзе, а также двое соседей, пытавшихся разнять участников драки.
Согласно архивным материалам, до прибытия скорой помощи и полиции очевидцы самостоятельно доставили раненых в клинику, однако 27-летний молодой человек скончался по дороге в больницу.
На следующий день после убийства по обвинению в расправе над Мишо Кавтарадзе и ранении ещё трёх человек полиция в Гори задержала Давида Гогидзе — брата спецназовца Торнике Гогидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна