По делу об убийстве 27-летнего Мишо Кавтарадзе задержаны бойцы спецназа МВД

06.02.2026 15:24





По информации TV Pirveli, в рамках расследования убийства 27-летнего Мишо Кавтарадзе задержаны сотрудники спецназа ГДД МВД — Торнике Гогидзе и Отар Маранели. Фамилии обоих фигурировали в деле об убийстве, произошедшем в декабре 2024 года.



Мишо Кавтарадзе был застрелен во дворе собственного дома на глазах у отца. В ходе конфликта ранения получил и отец погибшего — Гела Кавтарадзе, а также двое соседей, пытавшихся разнять участников драки.



Согласно архивным материалам, до прибытия скорой помощи и полиции очевидцы самостоятельно доставили раненых в клинику, однако 27-летний молодой человек скончался по дороге в больницу.



На следующий день после убийства по обвинению в расправе над Мишо Кавтарадзе и ранении ещё трёх человек полиция в Гори задержала Давида Гогидзе — брата спецназовца Торнике Гогидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





