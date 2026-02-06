Леван Хабеишвили обратился к оппозиции

«В чем вы со мной не согласны? Если не согласны — говорите об этом людям. Не соглашайтесь со мной, никаких претензий у меня нет», — заявил на судебном процессе председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Хабеишвили призвал партии проявлять активность и слушать людей.



«Хочу обратиться и к телевизионным каналам. Знаете, как мне вас жаль? Вам приходится придумывать темы, люди, снаружи ничего не происходит, и вы всё выдумываете. Клянусь, мне вас жаль, как вы мучаетесь. Если продюсер телевидения за день ничего не придумает, ничего не будет — это реальность. Когда вы выходите в эфир, вам не о чем говорить, вы не понимаете? Я вам скажу это прямо. Я обращаюсь ко всем политикам — и к своим, и к чужим. Я не учу вас уму-разуму, говорю как болельщик. Ещё раз повторяю, это позиция Хабеишвили, который не знает английского и ездит в «Лило», понимаете? Я хочу, чтобы вы, люди, были впереди, вы были сильными, но главное — спасти эту страну. Услышать голос болельщика. Думаю, так думают 90% людей. То, что кто-то вам не говорит — не значит, что народ думает иначе.



Я на вашей стороне. Я здесь, потому что хочу быть рядом с вами, и уже полгода не могу попасть на судебное заседание, я никому ничего не предъявляю. Либо вы говорите, что что-то сделаете, либо что ничего не можете», — сказал Хабеишвили.



По его словам, на самом деле его судебное заседание не проводится, и это делается целенаправленно.





