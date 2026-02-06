В Грузии задержаны 39 человек за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия

06.02.2026 13:24





За последние два дня, по всей стране изъята 31 единица незаконного огнестрельного оружия, боеприпасы, а также большое количество различных видов наркотических средств. Задержаны 39 человек, сообщил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



«Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии продолжают борьбу с преступностью в круглосуточном режиме, путём проведения соответствующих полицейских, в том числе профилактических мероприятий.



Указанные мероприятия были проведены правоохранительными органами на основании судебных постановлений в Тбилиси и во всех регионах Грузии. В ходе обысков личных вещей задержанных, их жилых домов, подсобных помещений и транспортных средств полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств большое количество огнестрельного и автоматического огнестрельного оружия, ручные гранаты, магазины и сотни патронов.



Также изъято крупное количество различных видов наркотических средств. Расследование ведётся по статьям 236, 260 и 273 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



Также хотим напомнить обществу, что согласно статистическим данным за прошлый год, показатель раскрываемости зарегистрированных преступлений достиг беспрецедентно высокого уровня и составляет 70%. Особенно примечательно, что сократилось количество преступлений, совершённых против жизни и здоровья. Эти статистические показатели являются результатом эффективных полицейских и профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Министерства внутренних дел», — заявил Дарахвелидзе.





