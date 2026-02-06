Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили рассказал о коммуникации с Вэнсом и Рубио на приеме в Италии


06.02.2026   13:46


Президент Михаил Кавелашвили и глава МИД Мака Бочоришвили пообщались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в рамках мероприятий, посвященных открытию зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом Кавелашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«В ходе беседы особый акцент был сделан на общих ценностях двух стран», – написал он под фото, где запечатлена коммуникация с Вэнсом. Кадр сделан на приеме, организованном президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Кавелашвили прибыл в Италию накануне. Его пресс-служба не уточняла, что президента сопровождает министр иностранных дел. Хотя главная цель поездки – это участие в церемонии открытия Игр, на Атонели назвали визит «рабочим».

Сегодня Кавелашвили должен участвовать в ужине, организованном от имени президента Италии Серджо Маттареллы в честь глав иностранных государств, прибывших на Олимпиаду.


