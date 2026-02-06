В Госдепе США раскрыли главную тему встречи с замглавы МИД Грузии

06.02.2026 12:15





Возможности сотрудничества в регионе Южного Кавказа на фоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном стали основной темой встречи заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия и директора Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендана Ханрахана. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве на запрос Independence Avenue Media.



«[Стороны] обсудили возможности сотрудничества в регионе Южного Кавказа, вытекающие из исторического мирного соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года при посредничестве президента Трампа», – говорится в официальном комментарии Госдепартамента.



Представитель американского внешнеполитического ведомства охарактеризовал встречу как «конструктивный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес для Соединенных Штатов и Грузии».



В МИД Грузии ранее сообщали, что на переговорах Дарсалия вновь подчеркнул готовность к перезагрузке отношений с США и важность восстановления стратегического партнерства между Вашингтоном и Тбилиси.



Госдепартамент не дал комментариев по вопросам дальнейшей работы в этом направлении и о том, завершена ли разработка новой политики в отношении Грузии.



Стратегическое партнерство между США и Грузией остается замороженным второй год подряд по решению администрации президента Джо Байдена. При этом представители правящей партии «Грузинская мечта», часть которых находится под американскими санкциями, рассчитывают на пересмотр этой политики командой президента Дональда Трампа.



8 августа 2025 года в Вашингтоне премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Трампа подписали декларацию о мирных отношениях. Документ не только открывает путь к полноценному мирному договору, но и создаёт условия для восстановления экономических и транспортных связей между странами, укрепления региональной безопасности и расширения сотрудничества на Южном Кавказе.



Хотя Тбилиси остался за бортом этих договоренностей, грузинские власти пытаются объяснять американской стороне значимость собственного транзитного потенциала для региона.



На этой неделе Лаша Дарсалия прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. По данным МИД, помимо встреч с представителями Госдепартамента, он провел переговоры с заместителями министра торговли США. Визит проходит на фоне ожидаемой поездки американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку и Ереван, которая призвана содействовать реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания».



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





