Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Спектакль грузинского режиссера показали во время блэкаута в Киеве


06.02.2026   12:16


Спектакль «Кавказски меловой круг» режиссера Дата Тавадзе шел в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу, когда в городе из-за российских атак отключили электричество.

«–26 градусов, электричества нет, отопления нет, но эти героические люди все еще в театре! Стоят! Освещают спектакль! Стоят и не сдают свой театр!!! Стоят и не сдают свою культуру!!! Стоят и не сдают свободу!!! Спасибо за свет!» — написал режиссер в фейсбуке.

Из-за массированных ударов российской армии по электростанциям и распределительным сетям у жителей украинских городов с начала года почти нет электричества, тепла, а где-то даже воды, писала «Медуза». Особенно пострадали Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская области, Киев и Киевская область.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна