Спектакль грузинского режиссера показали во время блэкаута в Киеве

Спектакль «Кавказски меловой круг» режиссера Дата Тавадзе шел в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу, когда в городе из-за российских атак отключили электричество.



«–26 градусов, электричества нет, отопления нет, но эти героические люди все еще в театре! Стоят! Освещают спектакль! Стоят и не сдают свой театр!!! Стоят и не сдают свою культуру!!! Стоят и не сдают свободу!!! Спасибо за свет!» — написал режиссер в фейсбуке.



Из-за массированных ударов российской армии по электростанциям и распределительным сетям у жителей украинских городов с начала года почти нет электричества, тепла, а где-то даже воды, писала «Медуза». Особенно пострадали Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская области, Киев и Киевская область.





