Бочоришвили: Я представляю народ, который хорошо знает цену миру, потому что не раз пережил тяжёлые последствия войны

«Я представляю народ, который хорошо знает цену миру, потому что не раз пережил тяжёлые последствия войны. Я представляю власть, которая в особенно сложной геополитической среде сделала защиту национального суверенитета главным приоритетом своей политики», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече Будапештского глобального диалога «Миротворцы и защитники мира: в поиске опоры глобальной безопасности».



По словам Бочоришвили, в последние годы Грузия столкнулась с целенаправленными и несправедливыми атаками, осуществляемыми под предлогом защиты демократии, которые на деле были направлены против воли грузинского народа, избранной им власти и самого государства.



«Дорогие гости, дамы и господа, для меня большая честь находиться с вами в Будапеште на третьей встрече Глобального диалога. Благодарю наших венгерских хозяев и организаторов за создание пространства, где открытый диалог и стратегическое мышление приветствуются и поощряются. Ослабление глобального порядка и рост гибридных угроз делают сегодняшнюю среду безопасности всё более сложной. Я представляю народ, который хорошо знает цену миру, поскольку не раз испытал тяжёлые последствия войны. Я представляю власть, которая в особенно сложной геополитической среде сделала защиту национального суверенитета главным приоритетом своей политики.



Грузия — древняя нация, которая на протяжении веков прошла через множество испытаний, сохранила христианские и традиционные ценности и сегодня твёрдо отстаивает эти принципы. В нынешних сложных условиях понятие суверенитета вновь оказалось в центре политических дебатов в разных частях мира. Суверенитет не означает изоляцию или отказ от сотрудничества. Он означает ответственность. Это право и обязанность государств принимать решения, исходя из собственной истории, собственных интересов и демократической воли своих граждан.



Без этого фундамента архитектура безопасности не может быть устойчивой. В последние годы Грузия оказалась под беспрецедентным международным вниманием. Мы столкнулись с целенаправленными и несправедливыми атаками, осуществляемыми под прикрытием защиты демократии, которые на самом деле были направлены против воли грузинского народа, его избранной власти и государства. Мы ясно увидели, как международные институты и наши искренние европейские устремления могут быть использованы как инструмент давления на суверенные государства. Мы также увидели, к каким тяжёлым последствиям может привести внешнее вмешательство во внутренние дела и участие внешних акторов во внутренней политике страны. В такие моменты устойчивость и зрелость общества являются самой прочной опорой нашей государственности», — заявила Мака Бочоришвили.



По её словам, несмотря на дезинформационные кампании и внешнее давление, Грузия оставалась твёрдой.



«Проводя политику, основанную на национальных интересах, мы действовали ответственно, защитили наш суверенитет и обеспечили будущее нашего государства. Опыт Грузии ясно это подтверждает. Находясь на геополитическом перекрёстке, в условиях неурегулированных конфликтов и постоянного внешнего давления, Грузия выбрала стабильность вместо провокаций, диалог вместо изоляции, долгосрочные национальные интересы вместо краткосрочной политической выгоды. Этот подход — не признак слабости. Речь идёт о выживании и мире. Для Грузии мир — не абстрактный идеал, а жизненная необходимость. Почти 20 процентов нашей территории по-прежнему оккупированы Россией, что постоянно напоминает нам о цене конфликта и о хрупкости безопасности. Повседневная жизнь и будущее наших граждан определяются этой реальностью. Именно поэтому Грузия рассматривает мир не только как путь развития и стабильности, но и как моральный и стратегический императив», — отметила Бочоришвили.



По словам Маки Бочоришвили, мир для Грузии не имеет альтернативы и является единственной гарантией безопасности.



«Мы часто сталкиваемся с несправедливой критикой, однако необходимо подчеркнуть, что Грузия — страна, доказавшая свою надёжность как партнёр и внесшая значительный вклад в трансатлантическое сотрудничество. Это нация, которая находится перед одной из самых сложных геополитических реальностей без защитного зонтика безопасности и без членства в каком-либо военном альянсе. Именно поэтому мир для нас не имеет альтернативы и является единственной гарантией безопасности. Это будущее, в котором наши дети будут жить свободно и безопасно.



Безопасность включает в себя как военное, так и экономическое измерение. Без экономической устойчивости политическая независимость остаётся хрупкой, а надежда на лучшую жизнь оказывается под угрозой. Несмотря на региональную нестабильность и глобальные вызовы, включая пандемию, энергетические кризисы, конфликты и перебои в глобальных цепочках поставок, Грузия продемонстрировала исключительную устойчивость и стабильный экономический рост.



Валовой внутренний продукт страны и прямые иностранные инвестиции стабильно росли, а такие сектора, как туризм, логистика, сельское хозяйство и технологии, отличались ростом и инновациями. Сильная фискальная политика, структурные реформы и прозрачное регулирование делают Грузию надёжным партнёром и привлекательной страной для международного бизнеса и инвестиций.



Наши порты, транспортные коридоры и торговая инфраструктура соединяют регион и не только его, превращая Грузию в хаб торговли и возможностей. Этот успех является результатом смелой политики, открытых рынков и твёрдой приверженности стабильности. Он показывает, что даже небольшая страна в сложном регионе может добиться значительных результатов при наличии правильного видения и смелости.



Хочу затронуть принцип, который определяет роль Грузии в регионе: мы стремимся быть соединяющим мостом, а не разделяющей стеной. Географическое положение Грузии на перекрёстке Европы и Азии, с выходом к Чёрному морю, соединяет континенты, рынки и народы. Это положение одновременно является и ответственностью, и возможностью. Наша роль как соединяющего моста выгодна для Европы с точки зрения усиления связности, диверсификации энергоснабжения, а также открытия новых рынков для торговли и инвестиций.



Это также мост общих ценностей. Таким образом, Грузия не только обеспечивает собственное будущее, но и укрепляет стабильность, благосостояние и устойчивость Европы, а Чёрное море выступает в качестве ворот регионального сотрудничества и партнёрства», — заявила Мака Бочоришвили.



Как отметила Бочоришвили, благодаря своей истории, смелости и принципам Грузия твёрдо стоит как нация, приверженная миру, демократии и ценностям.



«Наш путь ясен: защищать суверенитет, способствовать стабильности и быть мостом возможностей и сотрудничества. В сегодняшнем взаимосвязанном мире вызовы безопасности выходят за рамки традиционных военных или экономических угроз. Дезинформация, манипулирование фактами и преднамеренное распространение ложных нарративов стали мощным инструментом дестабилизации обществ, ослабления государственных институтов и воздействия на политический выбор граждан. Эти угрозы носят глобальный характер: они так же легко пересекают границы, как данные, передаваемые через интернет, и влияют на все государства независимо от их размера и уровня развития.



Для таких стран, как Грузия, которые испытывают внешнее давление и сталкиваются с неурегулированными конфликтами, защита правды имеет решающее значение. Правда — это краеугольный камень устойчивости. Она позволяет гражданам принимать информированные решения, а институтам — действовать законно, создавая общее пространство реальности, на котором могут основываться безопасность, демократия и развитие. В борьбе с современными угрозами защита правды так же важна, как защита границ или сохранение экономической стабильности.



В заключение хочу отметить, что в мире общих рисков подлинная безопасность основывается на ответственности, диалоге и твёрдой поддержке мира, стабильности и сотрудничества между всеми государствами», — заявила Мака Бочоришвили.





