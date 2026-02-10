СМИ: ЕС впервые предлагает санкции против нефти из РФ с ограничением для портов третьих стран

Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии, которые обрабатывают российскую нефть.



Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".



Как отмечает агентство, это будет первый случай, когда ЕС нацелится на порты в третьих странах, предлагая санкции против РФ.



Согласно предложению, с которым ознакомилось Reuters, ЕС предлагает включить порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии в список санкций, запрещающий компаниям и лицам ЕС осуществлять операции с любым из них.



Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС, которые были введены за полномасштабное вторжение РФ в Украину.



Пакет был совместно разработан дипломатической службой ЕС, Европейской службой внешних действий (EEAS) и Европейской комиссией и представлен странам ЕС в понедельник. Принятие нового пакета санкций требует единодушия стран-членов.



В пакет также добавили новые запреты на импорт металлов, таких как никелевые слитки, железная руда и концентраты, необработанная и обработанная медь, а также различные виды металлолома, включая алюминий. Он также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меха.



Кроме того, предложение впервые предусматривает использование инструмента против обхода санкций в отношении третьей страны. Новые ограничения запретят продажу в Кыргызстан металлорежущих станков и коммуникационных устройств для передачи голоса, изображений и данных, таких как модемы и маршрутизаторы.



ЕС также предложил добавить в свой санкционный список два киргизских банка – Keremet и OJSC Capital Bank of Central Asia – за предоставление услуг по криптоактивам России, а также банки в Лаосе и Таджикистане, одновременно исключив из него два китайских кредитных учреждения. В случае одобрения, указанные банки будут лишены возможности осуществлять операции с физическими лицами и компаниями ЕС.



В свою систему санкций, которая включает замораживание активов и запрет на поездки, Европейская служба внешних дел (ЕСВД) предложила добавить 30 человек и 64 компании.



Среди них – "Башнефть", дочерняя компания российского нефтяного гиганта "Роснефть", а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, среди которых два крупных завода, контролируемых "Роснефтью", – Туапсе и Сизран.



Предложение не включает "Роснефть" и "Лукойл", которые уже попали под санкции США.



Как сообщала "Европейская правда", обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.



Известно, что Франция настаивала, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении теневого флота.





