Премьер Грузии: ждем встречной позиции США — подождем, сколько потребуется

10.02.2026 12:59





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал позицию представителей Администрации США, о которой после визита в Италию рассказали шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.



Глава грузинского правительства отметил, что Тбилиси уже не раз выражал позицию в отношении Вашингтона. Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с США — такова «очень четкая позиция, и мы ждем шагов навстречу», добавил он.



Кобахидзе подчеркнул, что власти страны будут ждать ответных шагов Администрации Трампа столько, сколько потребуется, отметив, что возобновление отношений с Соединенными Штатами зависит от американской стороны.



«Мы ждем встречной позиции США. Подождем столько, сколько потребуется! Мы надеемся, что стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Грузией будет возобновлено. Мы сделали главный шаг — открыто выразили нашу позицию по возобновлению стратегического партнерства. Мы сказали, что готовы обсудить все детали без каких-либо условий и обсудить их с конкретным путеводителем, где будут отражены интересы обеих сторон. Мы готовы возобновить стратегическое партнерство с чистого листа. Такова наша позиция!» — заявил Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, последние сообщения, которые прозвучали с американской стороны, вселяют оптимизм. Премьер добавил, что Тбилиси выразил «полную открытость относительно перезагрузки отношений и восстановления стратегического партнерства».



«Последние сообщения, которые звучат с американской стороны, вселяют в нас оптимизм. Подождем развития событий. Наше желание — восстановить стратегическое партнерство. Мы будем ждать шагов американской стороны в этом направлении», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, 8 февраля в эфире Imedi TV Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, рассказал о встрече с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и о том, что с ним состоялась небольшая деловая беседа, в ходе которой американский политик заявил, что хорошо осведомлен о Грузии и отношения будут возобновлены. По его словам, американский вице-президент «тепло» отозвался о Грузии и высказался о Патриархе всея Грузии. С ним он побеседовал о традициях и Дне святости семьи в Грузии, который отмечается 17 мая.



Кроме того, Кавелашвили также рассказал о том, что госсекретарь США Марко Рубио в беседе с грузинской делегацией в Италии отметил, что «их встретил большой негатив от предыдущей Администрации в контексте Грузии» и в ближайшем будущем новая Администрация подготовится должным образом к восстановлению отношений между двумя странами. Рубио, по словам политика, заявил, что США «подготовят техническую группу, чтобы в проанализированном режиме было возможно начать с чистого листа наши отношения».



Шестой президент добавил, что для того, чтобы начать отношения с чистого листа, требуется время для анализа и устранения негатива, оставленного предыдущей администрацией США.



SOVA

