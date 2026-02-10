Кобахидзе: На дебатах было 8 участников, 7 из которых продемонстрировали высокую культуру

Здоровые дискуссии важны для формирования здоровых отношений в обществе, в том числе и для формирования здоровых отношений внутри политического спектра , - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по поводу дебатов.



Как отметил глава правительства, вчера в дебатах, состоявшихся на канале «Рустави-2», приняли участие 8 человек, и 7 из 8 продемонстрировали высокую культуру.



«В целом, вчера в дебатах было 8 участников, и 7 из 8 продемонстрировали высокий уровень культуры. Это важно не только для того, чтобы дискуссия проходила в здоровой форме, но и для содействия деполяризации в обществе. Это одна из главных задач. Здоровые дискуссии важны для формирования здоровых отношений в обществе, в том числе и здоровых отношений внутри политического спектра. Вчера 7 из 8 участников были ориентированы в этом направлении. Это касается как политиков, так и к представителей бизнес-сектора. Было одно выпадение, однако общественность все видела своими глазами и сделает собственные оценки», - сказал Ираклий Кобахидзе.





