США и Армения подписали заявление об использовании ядерной энергии в мирных целях
09.02.2026 23:39
США и Армения подписали заявление по соглашению об использовании ядерной энергии в мирных целях, - информацию распространяют армянские СМИ.
Документ подписали вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян после переговоров в формате тет-а-тет.
Джей Ди Вэнс заявил на совместной пресс-конференции с Николом Пашиняном, что президент США Дональд Трамп очень гордится партнерством с Арменией.
«Это прекрасная страна. Страна, партнерством с которой президент Соединенных Штатов очень гордится. Мы создаем не только мир для Армении, но и экономическое процветание для Армении и США», - отметил Вэнс.
