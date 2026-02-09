США и Армения подписали заявление об использовании ядерной энергии в мирных целях

09.02.2026 23:39





США и Армения подписали заявление по соглашению об использовании ядерной энергии в мирных целях, - информацию распространяют армянские СМИ.



Документ подписали вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян после переговоров в формате тет-а-тет.



Джей Ди Вэнс заявил на совместной пресс-конференции с Николом Пашиняном, что президент США Дональд Трамп очень гордится партнерством с Арменией.



«Это прекрасная страна. Страна, партнерством с которой президент Соединенных Штатов очень гордится. Мы создаем не только мир для Армении, но и экономическое процветание для Армении и США», - отметил Вэнс.





