Бочоришвили: Отношения суверенных государств не должны определяться из Брюсселя

09.02.2026 22:23





Мы разделяем общие усилия к миру и видим разрушительные последствия войны в Европе. Это ярко демонстрирует значение ответственной и осмотрительной политики, направленной на предотвращение дальнейшей нестабильности и обеспечение устойчивого мира, - об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на пресс-конференции, состоявшейся в Венгрии вместе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.



По словам Маки Бочоришвили, отношения суверенных государств не должны определяться из Брюсселя.



«Благодарю вас за теплый прием в этом прекрасном городе. Всегда приятно посещать этот город, встречаться с вами и обсуждать важные вопросы. Наши страны не только друзья, но и объединены стратегической целью, о которой мы говорили. Нас объединяет общее стремление к миру и общим ценностям, на которых был основан Евросоюз и которые сейчас находятся под большой угрозой по всей Европе…



Защита суверенитета в сегодняшнем мире, полном вызовов, особенно значима. И правительство Грузии, и правительство Венгрии четко осознают риски, связанные с посягательствами на суверенитет, и необходимость его твердой защиты, несмотря на частую критику, которую мы получаем, когда отстаиваем свои суверенные права. Совместные усилия по защите нашего суверенитета ради нашего общего будущего жизненно важны и взаимосвязаны.



Мы также разделяем общие усилия к миру и видим разрушительные последствия войны в Европе. Это наглядно показывает значение ответственной и осмотрительной политики, направленной на предотвращение дальнейшей нестабильности и обеспечение устойчивого мира.



Грузия твердо поддерживает усилия и политику, ориентированные на мир. Наши правительства объединяет защита традиционных ценностей, что также очень важно. Нас объединяет общее твердое решение защищать консервативные ценности, которые необходимы для развития здорового и устойчивого будущего наших наций. Это непростая задача в сегодняшнем мире, и мы часто сталкиваемся с несправедливым отношением из-за наших твердых, принципиальных позиций. Отношения суверенных государств не должны определяться из Брюсселя.



Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Венгрию за твердую поддержку европейских устремлений Грузии», - заявила Мака Бочоришвили.





