Китай отказался от переговоров с США и Россией об ограничении ядерных вооружений

07.02.2026 22:57





Китай не станет участвовать в каких-либо переговорах по контролю и сокращению ядерных вооружений, включая возможный многосторонний формат с участием США и России. Об этом заявил представитель КНР при ООН в Женеве Цзянь Шэнь, передает EFE. Он подчеркнул, что ядерные возможности Китая «никоим образом не соответствуют уровням США или России», а потому Пекин не считает возможным свое участие в подобных переговорах на нынешнем этапе.



Основная ответственность за ядерное разоружение должна лежать на государствах, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, добавил китайский дипломат. Именно они, согласно его заявлению, обязаны пойти на существенное и проверяемое сокращение своих вооружений.



Накануне, 6 февраля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон будет поддерживать свой ядерный арсенал, чтобы иметь возможность вести переговоры «с позиции силы». По его словам, Соединенные Штаты не готовы соглашаться на условия, которые могут нанести ущерб их безопасности, и продолжат модернизацию ядерного оружия, одновременно выражая заинтересованность в сокращении числа ядерных арсеналов.



Рубио отметил, что прежняя система контроля над вооружениями, основанная на двусторонних договоренностях между США и Россией, больше не соответствует текущей реальности. Это связано с тем, что Китай за последние годы существенно нарастил свой ядерный потенциал. Любое новое соглашение должно учитывать наличие сразу двух ядерных конкурентов у США, подчеркнул глава Госдепа.



Марко Рубио также напомнил, что Москва приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях еще в 2023 году после «годов нарушений», а потому истечение срока его действия 5 февраля не означает начала новой гонки вооружений.



Тем временем, постоянный представитель РФ при Конференции по разоружению в Женеве Геннадий Гатилов заявил 6 февраля, что Москва готова участвовать в переговорах по контролю или сокращению ядерных вооружений, но только если в них будут задействованы Великобритания и Франция.



Президент США Дональд Трамп ранее также выступил за разработку нового соглашения вместо продления СНВ-III, который он назвал плохо согласованным и «грубо нарушавшимся» документом. Трамп заявил, что Вашингтону следует поручить экспертам создать модернизированный договор, рассчитанный на долгосрочную перспективу.



Как писал 5 февраля Axios со ссылкой на источники, после истечения срока СНВ-3 США и Россия договорились в течение еще полугода соблюдать условия договора, а в течение этого срока окончательно определить его дальнейшую судьбу.





