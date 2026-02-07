Брифинг по ситуации в Грузии состоится в Хельсинкской комиссии 11 февраля

Хельсинкская комиссия США 11 февраля проведет брифинг на тему: «Растущее подавление инакомыслия «Грузинской мечтой»». Информацию об этом распространяет сама Хельсинкская комиссия.



«С октября 2024 года правящая партия «Грузинская мечта» ввергла Грузию в самый тяжелый после обретения независимости кризис в плане прав человека. Они приняли более 20 новых законов, расширяющих власть государства для подавления инакомыслия и лишающих судебную систему независимости.



Репрессии в равной степени охватили гражданское общество, журналистов и политическую оппозицию. Власти заморозили банковские счета организаций, оказывающих юридическую помощь демонстрантам и арестованным журналистам, вызывали оппозиционных деятелей на фальшивые судебные процессы и приговорили к тюремному заключению за отказ признавать их власть. Мирный протест теперь влечет крупные штрафы и длительное заключение.



Брифинг рассмотрит ухудшение ситуации с правами человека, тактики «Грузинской мечты» по наказанию и деморализации инакомыслящих, а также дальнейшие пути для Грузии», - говорится в заявлении.



Напомним, брифинг по текущей ситуации в Грузии в Хельсинкской комиссии был запланирован на 28 января, но его отложили из-за погодных условий.





