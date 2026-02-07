Турменистан в ожидании исторического матча с участием Роналду

Команда «Аркадаг» основана в начале 2023 года, команда трижды становилась чемпионом Турмкенистана и трижды завоевала Кубок страны , два раза Суперкубок ( 2024-2025), в мае 2025 года в финале Лиги вызова АФК »Аркадаг» выиграл у камбоджийского «Свай Риенг» и стал победителем Лиги, завоевав свой первый международный трофей. Основателем фк «Аркадаг» является Гурбангулы Бердымухамедов-президент Туркменистана с 21 декабря 2006 до 19 марта 2022 года, с 21 января 2023 года по сегодняшний день Председатель Халк Маслахаты Туркменистана (верхней палаты парламента страны). В школьные и студенческие годы Г.Бердымухамедов занимался спортом, в 1972 году в возрасте 15 лет стал чемпионом Ашхабада по классической (греко-римской борьбе), в 1973 г. –чемпионом Туркменистана по стрельбе. В последующие годы, занимая ответственные посты в Туркменистане, он сохранил любовь к спорту, в том числе и к футболу.



Главным тренером ФК «Аркадаг» с декабря 2023 года по сегодняшний день является Владимир Караджаевич Байрамов-известный туркменский футболист, выступавший в клубах страны, а также в командах Казахстана и РФ, а в 2001-2013 годах игравший в национальной сборной Туркменистана.



«Аркадаг» вышел в плей-офф AFC со второго места своей группы B, выиграв одну игру, 4 матча сведя вничью и проиграв одну встречу. Ответная игра «Аркадага» с «Аль-Наср» состоится 18 февраля в Саудовской Аравии





Аншлаг и подготовка к матчу



11 февраля на вышеназванном стадионе в Ашхабаде ожидается аншлаг. Как сообщили новостные сайты Туркменистана, помогать в организации и проведении матча будут более 500 волонтеров (студентов Института физкультуры и спорта), работу которых будут курировать 50 преподавателей этого вуза. Добровольцы прошли интенсивное обучение международному протоколу и стандартам безопасности. Государственный комитет по спорту и Федерация футбола Туркменистана (ФФТ) провели большую работу по подготовке матча.



2 февраля г-н Г. Бердымухамедов посетил Олимпийский стадион в Ашхабаде и проконтролировал ход подготовки к матчу. Туркменские сайты «Золотой век» (ЗВ) и «Новости Туркменистана» привели слова Г.Бердымухамедова, сказанные им после посещения этого стадиона:» Победа команды «Arkadag», которая за последние годы добилась больших успехов на международной арене, станет огромным достижением для нашей страны. Если футболисты сыграют ( 11 февраля) вничью, это будет, как говорят в народе, по воле случая. Даже если туркменские спортсмены уступят, матч всё равно станет для нашего народа настоящим праздником, на который приедут зарубежные гости».



Символом матча 11 февраля выбран образ алабая — верного спутника туркменского народа, который вдохновлял атлетов страны на победы в рамках V Азиатских игр(2017).



Роналду, Грузия и Туркменистан



Приезд Роналду в любую страну вызывает небывалый интерес. Напомню, какой большой ажиотаж вызвало пребывание Роналду в Тбилиси: в 2013 году он присутствовал на открытии Академии «Динамо» Тбилиси, в команде этой Академии тогда играл и 12 –летний Хвича Кварацхелия, а в 2015 году Роналду приехал в столицу Грузии в составе сборной Португалии , которая в Тбилиси готовилась к предстоящему в Ереване матчу отборочного турнира ЧЕ 2016 с Арменией.



В Ашхабаде с большим интересом ждут приезда фк «Аль-Наср» и , конечно, Роналду. Посольство Туркменистана в Грузии отмечает, что «приезд одного из самых известных клубов Азии и команды, в котором играет К. Роналду, рассматривается как важная веха для развития футбола в стране».



В команде «Аль-Наср» (Эр-Рияд) играют не только легендарный Роналду, но и другие титулованные футболисты -португалец Жоау Феликс, сенегалец Садио Мане, француз Кингсли Коман, испанец Иньиго Мартине, хорват Марсело Брозович, бразильцы Бенто Крепски и Габриэл Анжело. Клуб, являющийся 10-кратным чемпионом Саудовской Аравии, сейчас стремится к первой в своей истории победе в ЛЧ АФК. В групповом этапе AFC «Аль-Наср» выиграл все шесть матчей в группе D, показав блестящую результативность.





Гайоз Дарсадзе в Ашхабаде



В конце января с.г. в Ашхабаде находились технические консультанты FIFA — Гайоз Дарсадзе (Грузия) и Раймондас Статкевичюс (Литва). Целью их рабочего визита было проведение семинаров для специалистов ФФТ и разработка текущей стратегии развития футбола в стране.



Г. Дарсадзе всю жизнь в футболе.В 1981-1982 годах он играл в «Локомотив» Тбилиси, затем год в тбилисском «Спартаке», в 1983-1984 гг- в дубле «Динамо» Тбилиси, затем в клубах РФ и Украины.С 1990 года по приглашению президента Федерации футбола Грузии (ФГГ) Нодара Ахалкаци ( 1938-1998) стал сотрудником ФГГ, где работал до 2018 года, в 1992 г. Гайоз был главным тренером фк «Анци» Тбилиси, в 1993-1995 гг гл.тренером юношеской ( U-16 ) сборной Грузии, с августа до ноября 2015 г. –исполняющим обязанности гл. тренера национальной сборной Грузии, с 2020 г. является региональным техническим консультантом ФИФА.



Сайт «Золотой Век» привел слова Г.Дарсадзе.Он сказал: «FIFA провела масштабное исследование среды любительского футбола в 185 странах и Туркменистан стал одной из активных площадок для внедрения лучших мировых практик благодаря активной господдержке спорта и работе Федерации футбола страны. Наша рекомендация проста: чтобы улучшить ландшафт профессионального футбола в долгосрочной перспективе, необходимо создать мощную платформу в любительском секторе, что послужит фундаментом для развития клубов и национальной сборной».



Г.Дарсадзе отметил успехи фк«Аркадаг» и выразил признательность г-ну Г. Бердымухамедову и Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову «за их большой вклад в развитие спортивного движения, за качественное расширение футбольной инфраструктуры Туркменистана» .



Подготовка «Аркадага»



С целью подготовки к матчам 11 и 18 февраля фк «Аркадаг» провел трехнедельные сборы в Турции, в Анталии. Там команда сыграла четыре товарищеских матча. Со счетом 2:0 «Аркадаг» победил команду первой лиги Косово,клуб «Фероникели»(голы забили Дидар Дурдыев и Даянч Мередов), в трех последующих играх в напряженной борьбе проиграла косовскому «Дукаджини» (0:1), махачкалинскому «Динамо» из премьер-лиги РФ (0:1) и молдавскому «Милсами» (1:3). В матч с «Милсами» гол в ворота соперника забил Бегенч Акмаммедов. Эти матчи были важны для налаживания игровых связей. 4 февраля СМИ Турменистана сообщили о том, что вернувшись из Турции, «Аркадаг» провела тренировку на поле Олимпийского стадиона в Ашхабаде, выйдя на финишную прямую подготовки к игре 11 февраля.



А соперник туркменского клуба успешно выступил в очередном туре чемпионата С. Аравии, обыграв в гостях а «Аль-Рияд»- 1:0 за счет гола Садио Мане. Кстати, Роналду не принимал участия в этом матче.



Гугушвили и матч в Ашхабаде



Матч 11 февраля в Ашхабаде вызывает немалый интерес и в Грузии, особенно у тех ветеранов футбола нашей страны, которым приходилось работать или играть в Туркменистане . Среди них в первую очередь надо назвать Джемала (Элгуджа) Сергеевича Гугушвили - заслуженного тренера Грузии, заслуженного работника спорта Грузии, ученого-академика,бывшего ректора двух вузов Тбилиси. С начала 1970-х годов до 2008 года Д. Гугушвили был тренером:сначала наставником титулованной команды тбилисского зооветеринарного института, в начале 1980-х годов –старшим тренером студенческой сборной Грузии и сборной республики среди команд спортобществ(1981), затем старшим тренером сборной СССР среди команд спортобществ(1982) , в 1990-х годах тренировал клубы Грузии («Моркинали», «Вит-Джорджия», «Алгети» ), в 1994-1995 годах был тренером молодежной сборной Грузии, в 1996-1997 годах- главным тренером национальной сборной Туркменистана и ашхабадского фк «Копетдаг" страны. (



Джемал Гугушвили (ему в апреле прошлого года исполнилось 80 лет) сегодня в беседе с автором этих строк сказал :» Я очень рад успехам фк «»Аркадаг» и выходу туркменской команды в 1/ 8 Лиги Чемпионов Азии, ведь это успех всего Туркменистана. Независимо от результатов игр 11 и 18 февраля, выход «Аркадага» в плей-офф престижного турнира будет способствовать развитию футбола в Туркменистане и станет фундаментом новых успехов . Пользуясь случаем, хочу передать мой сердечный привет всем тем футболистам, тренерам, работникам футбола,спорта и органов власти, с кем мне довелось работать и общаться в Туркменистане в 1996-1997 годах. Я никогда не забуду их теплоту и внимание».





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



