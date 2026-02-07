В Тбилиси и Батуми задержаны 26 нелегалов

В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Миграционного управления Министерства внутренних дел Грузии провели специальные мероприятия по контролю за миграцией в Тбилиси и Батуми.



В результате комплексных мер задержаны 26 иностранных граждан, в том числе граждане Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Туркменистана, Турции, Ирана, Судана, Иордании, Кувейта, Непала и Эфиопии, находящихся в Грузии без законных оснований с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время задержанные содержатся во временном центре содержания, ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны, сообщает МВД.





